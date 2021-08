Friese fracties PvdA en GroenLinks zien landelijke samenwerking wel zitten

De PvdA en GroenLinks zouden bereid zijn om in het kader van de coalitie nauwer met elkaar samen te werken. De formatie ligt ingewikkeld, omdat de PvdA en GroenLinks aangegeven hebben uitsluitend samen mee te willen doen aan de coalitie. VVD en CDA zeggen dat een vijfde partij niet nodig is voor een meerderheid en bovendien zou een extra partij de coalitie instabiel maken.

Nadruk op overeenkomsten

De samenwerking zou betekenen dat de PvdA en GroenLinks als een blok mee kunnen doen in de coalitie. Volgens Charda Kuipers, fractievoorzitter van de fractie GroenLinks in de Provinciale Staten, moeten dan de verschillen plaats maken voor de gelijkenissen: "Er zijn absoluut verschillen, we zijn verschillende partijen. Maar er zijn ook overeenkomsten, en als je zoekt naar een coalitie moet je op zoek naar de overeenkomsten."

Fractievoorzitter van de PvdA Hetty Janssen deelt die visie: "De problemen waar we op dit moment voor staan, er is zeer verontrustend klimaatrapport verschenen, de woningbouw zit vast, de landbouw heeft problemen. Dat zijn juist de thema's waarop GroenLinks en de PvdA wel heel dichtbij elkaar staan. En dat zijn ook de thema's die nu aangepakt moeten worden."