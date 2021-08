Friesland College maakt geen onderscheid in wel of niet gevaccineerde studenten

Toch kan woordvoerder Jan Dijksma zich wel voorstellen dat docenten wel bezorgd zijn. "We respecteren dat mensen bang voor het virus zijn en de risico's willen beperken. Maar we willen ook onderwijs geven. En we zijn blij dat we weer studenten mogen ontvangen en fysiek onderwijs mogen geven. We zijn er het afgelopen jaar achter gekomen dat dat zoveel mooier, leuker en makkelijker is op het moment dat de studenten op school zijn. Het belang van contact is heel groot."

Ga in gesprek

Hij heeft niet gehoord dat een docent heeft aangegeven dat hij niet-gevaccineerde studenten gaat weigeren. "We hebben duizend docenten en medewerkers. Bij mijn weten is er niemand geweest die heeft gezegd dat hij geen ongevaccineerde studenten in de klas wil hebben. Mocht dat zo zijn dan doen we de oproep: ga in gesprek, kijk wat er mogelijk is."

De school maakt geen onderscheid. "We behandelen de studenten gelijk. We weten niet wie gevaccineerd is en wie niet. En dat gaan we niet controleren. Dat kunnen we als school niet doen. Mocht dat ooit zover komen, dan gaat het om een brede politieke en maatschappelijke afweging."

Zelftesten

De school geeft voorlichting over vaccineren. "We gaan erover in gesprek. Ook zelftesten zijn belangrijk. We roepen op om dat twee keer per week te doen."