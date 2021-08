Tjalling Koopmans College begint met bijna 20 nieuwe docenten aan nieuwe schooljaar

Engelse is eerder docent geschiedenis geweest op het Tjalling Koopmans dat met zeven andere scholen in Nederland deel uitmaakt van de Stichting Voor Persoonlijk Onderwijs, it SVPO.

Engelse is daarna schoolleider geworden van de SVPO-locatie in Utrecht en komt dus nu weer terug. 'Ik kijk er enorm naar uit', schrijft Engelse. 'Na alle commotie ben ik persoonlijk erg blij dat we de formatie rond hebben gekregen en met een fris en bevlogen team kunnen gaan starten'.

De school zoekt echter nog vijf docenten voor onder andere wiskunde, economie en aardrijkskunde, dat is te zien op de vacaturewebsite van het onderwijs. Engelse laat daarover in een reactie weten: 'Onze school laat zich er op voorstaan dat er vrijwel nooit lessen uitvallen en ook dit jaar is dat weer gelukt. Daarbij hebben we voor enkele vacatures gebruik gemaakt van een detacheringsbureau. Omdat we het liefst alle docenten het liefst in vaste dienst hebben, staan er nog vacatures open'.

Verder geeft Engelse geen commentaar. Of en hoeveel leerlingen de school vanwege de commotie in Hurdegaryp hebben verlaten, is niet bekend.