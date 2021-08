Otter doet het goed in waterrijk Fryslân

"Het gaat goed, maar toch zijn er dit jaar al 27 dode otters geteld", zegt Harry Bosma fan Wetterskip Fryslân en vrijwilliger bij It Fryske Gea. "Vorig jaar waren dat er 43 in Fryslân. Grootste oorzaak is het verkeer. We zijn bezig met achterstand van kapotte rasters."

De otter komt in de hele provincie voor. "Dat is geweldig. In de drie noordelijke provincies is een vrij grote populatie. Fryslân is het visitekaartje voor de rest van Nederland. In de Biesbosch is bijvoorbeeld nog nooit een otter geweest. Door de schone wateren en natuurvriendelijke oevers kan de otter hier prima leven en Fryslân is een waterprovincie."