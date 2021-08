Protestmars 'Unmute Us' van festivals om kabinet te wijzen op 'willekeur'

"Het is een vreedzame protestmars waarmee we het kabinet vragen om de willekeur te stoppen. Wij kunnen ook veilig evenementen organiseren, net als de Formule 1 en voetbalwedstrijden", zegt Chris Moorman van Welcome to The Village.

Met spandoeken en tekstborden gaan ze hun boodschap uitdragen. "We zijn een creatieve sector dus ik denk wel dat er wat leuzen op de spandoeken komen."

Zwaar met het schrappen

De organisatie van het Leeuwarder festival heeft het zwaar gehad met het schrappen. "Het was wel een mentale tik. Eerst mochten we het niet op onze vertrouwde plek in de Groene Ster houden en toen kregen we een week van tevoren te horen dat het helemaal niet doorging. En ook vorig jaar was het al afgelast. We kunnen dus al twee jaar niet doen wat we het liefst doen."

Hij gunt het de fans van de Formule 1 dat ze erheen mogen. "Maar het is wel een staaltje willekeur dat het door mag gaan. Toen het nieuws kwam dat er een camping bijkwam, deed dat wel pijn. Dat voelt als een mes in de rug."

Zelf loopt hij in de mars in Amsterdam mee, anderen van Welcome to The Village lopen in Groningen. Ook in Utrecht, Rotterdam en Nijmegen zijn er marsen. Die beginnen om 14.00 uur. Iedereen kan meelopen.