Wethouder De Haan overvallen door brief Stienzer dorpshuis De Skalm

Het bestuur zegt dat ze niet zijn betrokken bij de besluitvorming. "Dat is helemaal niet waar. We zijn al drie jaar bezig met een intensieve samenwerking. Die ging niet altijd even soepel, maar we kwamen er altijd wel uit, uit de inrichting, uit de plattegronden. Er zijn ontwerpen aangepast in overleg met het Skalmbestuur", zegt De Haan. Er is een verdeling gemaakt van wat casco en wat inventaris is. "Daar zijn we voor 98 procent uit. Ik snap echt niet dat ze nu de keuze maken om niet meer mee te doen."

Kritiek

De kritiek op de gemeente is dat het belang van De Skalm niet centraal zou staan. Volgens De Haan moet het belang van het nieuwe dorpshuis centraal staan. "Het gaat erom dat Stiens een actief en bruisend dorpshuis verdient. Dat is nu De Skalm. We zijn nu met elkaar een grote kans aan het verwezenlijken om te verhuizen naar het oude gemeentehuis, dat nu midden in het dorp leeg staat. Het verdient een goede functie. De Skalm met de bibliotheek en de nog op te zetten dorpskamer biedt een grote kans voor die plek om er een ontmoetingsplaats van te maken met activiteiten."

De gemeenteraad heeft bijna 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. "Voor de verbouw van het gebouw. Dat is een fors bedrag, een deel daarvan is ook voor de inventaris, ook voor De Skalm."