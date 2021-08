Nog lang niet alle scholen klaar met ventilatie voor het nieuwe schooljaar

"Op dit moment, in de laatste weken van de zomervakantie, zouden we volop bezig moeten zijn, maar veel scholen hebben de plannen nog niet voor elkaar", zegt Mulder. De installateur heeft er wel begrip voor dat scholen meer tijd nodig hebben om de ventilatieplannen gereed te maken. "Voor een nieuw ventilatiesysteem moet je met buizen het hele gebouw door. Dan komen er vaak ook veel andere zaken los die moeten gebeuren. Vooral voor oudere scholen is het lastig."

CO2-meter in school

Mulder wijst erop dat er in Fryslân ook voldoende scholen zijn die klaar zijn met hun ventilatie en de zaken goed voor elkaar hebben, maar dat geldt voor lang niet alle scholen. Scholen die nog niet klaar zijn, moeten met een CO2-meter luchtkwaliteit scherp in de gaten houden. Als die kwaliteit niet goed is, moet er extra worden geventileerd door bijvoorbeeld de ramen open te zetten.

Extra werk in herfst- en kerstvakantie

Scholen zullen er niet aan ontkomen om met de ventilatie aan de slag te gaan. Mulder houdt daarom rekening met extra werk in herfst- en kerstvakantie. Dat de scholen het werk over meer tijd uitsmeren komt installatiebedrijf Pranger Rosier niet slecht uit. "Dat dit werk niet allemaal tegelijkertijd komt, past ons wel, want zoals de hele installatiebranche staan we te springen om meer medewerkers."