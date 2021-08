Afghanen in azc Burgum: "Als wij terugkeren naar Afghanistan, blijft er niks van ons over"

Zes jaar zijn ze al in Nederland, Gholan en Ozra Rahimi uit Afghanistan. Op dit moment wonen ze met hun zoontjes Taha en Isa in het azc in Burgum. Ze houden op televisie nauw in de gaten wat er gebeurt in hun thuisland, waar ze jaren geleden wegvluchtten. De Taliban hebben de macht overgenomen. Het schrikbewind dat de terreurorganisatie twintig jaar geleden in Afghanistan voerden, zijn de Rahimi's niet vergeten