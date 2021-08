Verhuizing MFC De Skalm in Stiens gaat niet door vanwege conflict met gemeente

Het conflict is zo hoog opgelopen dat het cultureel centrum de hele verhuizing heeft afgeblazen, zegt voorzitter Johannes Bijlsma van De Skalm: "Wij blijven zitten waar we zitten. We hebben nog een huurcontract tot 2025."

"We willen natuurlijk graag naar dat oude gemeentehuis, maar de situatie is zo dat we niet kunnen bieden wat ze ervan verwachten. Als dat niet kan, dan is het noodzakelijk dat we hier blijven. Hoe jammer wij dat ook vinden, maar het kan gewoon niet anders", zegt Bijlsma.

Penningmeester Hendrik bij de Leij is het daar mee eens: "We hebben er nu lang genoeg over zitten te zeuren, maar we hebben een aantal keren tegen de gemeente gezegd: als jullie dit niet accepteren, dan gaan we niet verder."