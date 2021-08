Friese kampeerders trekken zich niets aan van regenachtig weer

Het is rustig op de camping in Swichum. Kampeerders hebben een droog plekje in hun tent of caravan opgezocht. Volgens de eigenaar van de camping was het vorige week veel drukker.

De voortent van Aad en Hannie is bijna helemaal leeg. Ze pakken in: "We gaan er morgen weer vandoor, we vertrekken naar een andere camping in Bakkeveen", legt Aad uit. Klagen over het weer, daar doet het echtpaar niet aan. Een dag naar de Wadden, fietsroutes volgen en als het echt slecht weer is: puzzelen, lezen of handwerken. "We vermaken ons prima."

Krúswetter

Op It Krúswetter in Easterlittens is het drukker. Terwijl het wat opgeklaard is, zitten de mensen in de voortenten. Sommige kampeerder staan hier maandenlang, zoals Ger Zonneveld, die onder een paraplu al enkele uren zit te vissen aan het Krúswetter. "Het is windstil, dat is prettig. Jammer van de regen, maar daar hebben we geen grip op."

Ze kregen slecht weer over zich heen dit seizoen. Wateroverlast, maar ook harde wind. Hij wordt er niet warm of koud van. Het hoort erbij.

Bootje varen

Een huishouden uit Menaam is niet ver van huis. Sem en Bertus hebben beide een rubberboot meegenomen. Als het even kan, zijn ze op het water te vinden. Net voor de hengels van Ger Zonneveld scheuren ze over het Krúswetter. De visser laat het gaan. "Ze hebben deze week de nieuwe Kameleonfilm gezien", verklaart moeder.