Friese bedrijven profiteren van verbouwdrukte: "De aanvragen stromen binnen"

Douwe Pieter en Jacob Reitsma werken sinds 2019 als ZZP'ers samen, maar zo druk als dit jaar hebben ze nog niet eerder meegemaakt. Eigenlijk zouden de mannen nog vakantie hebben, maar ze zijn alweer begonnen met het werk.

Wachttijden

"Het is hartstikke druk, de aanvragen stromen binnen", zegt Douwe Pieter Reitsma. "De wachttijden lopen op: normaalgesproken hadden mensen binnen twee weken een offerte, nu moeten mensen soms wel acht weken wachten."

Kleine bouwbedrijven profiteren

De drukte in de bouw was ook terug te vinden in de cijfers. De omzet in de bouw lag in het tweede kwartaal 9,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is veel hoger dan de perioden ervoor. Ook in de hout- en bouwmateriaalindustrie ging de omzet omhoog, met 8,6 procent.

Kleine bouwbedrijven profiteren het meest, zo blijkt. Gemiddeld is de groei in het tweede kwartaal zo'n 14,1 procent. Er wordt ook meer gebouwd en het aantal faillissementen stijgt al een jaar.