Staatsbosbeheer doet groot onderhoud in bossen Zuidoost-Fryslân

Boswachter Manon van Wesel van Staatsbosbeheer: "We zijn op ongeveer veertig locaties bezig, zo tussen Tijnje en Hemrik. Het zijn vaak kleinere bosvakken, in totaal zo'n honderd hectare. Daar voeren we 'reguliere dunning' uit, we halen bomen weg om de bomen eromheen meer ruimte te geven om te groeien."

"Het zorgt daarnaast ook voor een nieuwe generatie bomen. De bomen zijn allemaal zo rond dezelfde tijd aangeplant, ze zijn dus ongeveer even oud. Het zou mooi zijn als een nieuwe generatie jongere bomen ze weer op kan volgen", aldus Van Wesel.

"Bos blijft bos"

Het werk is deze week begonnen. Soms is het ook nodig omdat bomen spontaan omvallen en naast een pad staan. Dat is niet veilig. Er wordt gewerkt met een zogenaamde 'harvester', waar je heel precies mee kan werken.

Van Wesel: "Het is deel van ons bosbeheer. Soms gaat het om reguliere dunning, soms kappen en verjongingsvakken, soms omvorming van natuur. Het zorgt er ook voor dat bos ook bos blijft."