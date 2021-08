Leeuwarder bekent betrokkenheid bij minstens zeventien branden in Harlingen

De afgelopen twee jaar waren er tientallen branden in Harlingen. Uit onderzoek is gebleken dat er in ieder geval in meer dan twintig gevallen sprake was van brandstichting.

De man blijft in ieder geval de komende drie maanden nog vastzitten, heeft de rechter bepaald.

Klaar

Reinder van Dijk van de wijkvereniging Oosterparkwijk is blij met het nieuws. "Voor mijn gevoel is het nu klaar", zegt Van Dijk. "Ik heb er nachten en nachten van wakker gelegen. En ik denk dat er nog wel meer mensen wakker van hebben gelegen."

"Maar de gemoedsrust van mijzelf wordt nu wel beter, want ze hebben hem te pakken", aldus Van Dijk.