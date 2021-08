Verdachte schietincident Leeuwarden nog maanden langer vast

De man (40) wordt verdacht van bedreiging dan wel zware mishandeling. Agenten waren massaal uitgereden nadat er een melding was gekomen over een man met een wapen in een snackbar aan De Centrale in Leeuwarden.

Agenten schoten op de man. Hij werd daarbij geraakt in zijn heup. Achteraf bleek dat hij een nepwapen bij zich had. De man is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van justitie kan ruim twee weken na het incident geen inhoudelijke mededelingen doen over wat er precies is gebeurd. "Het onderzoek loopt nog", zegt ze.