Aantal publieke laadpunten in Fryslân neemt toe: behoefte groeit

Ondanks de stijging van het aantal publieke oplaadpalen wordt de behoefte daaraan steeds groter. Mensen schaffen steeds meer elektrische auto's aan, maar in verhouding stijgt het aantal oplaadpalen dus niet snel genoeg om te voorzien in het opladen ervan. Dat blijkt uit de cijfers van Independer.

Grootste stijging in Waadhoeke

In Fryslân is het aantal openbare oplaadpalen met name toegenomen in de gemeente Waadhoeke. Op dit moment zijn er 18 oplaadpunten: het zijn er 14 meer dan een jaar geleden. Ook in de gemeente Heerenveen en Smallingerland zijn de aantallen met meer dan 100 procent toegenomen. In deze eerste gemeente ding het aantal omhoog van 24 naar 54, in Smallingerland van 20 naar 42.

De meeste openbare oplaadpalen staan echter in de gemeente Leeuwarden: hier staan er op dit moment 213. Een jaar geleden konden eigenaren van elektrische auto's op 117 locaties terecht voor het opladen van hun auto.

Meeste oplaadpalen per inwoner in de eilandgemeenten

Gezien het aantal openbare oplaadpalen per 1.000 inwoners staat Terschelling (19,6 op 1.000 inwoners) bovenaan. Daarna volgen twee andere eilandgemeenten: het gaat om Schiermonnikoog (3,6 op 1.000 inwoners) en Ameland (3,4 op 1.000 inwoners).