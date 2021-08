Aantal WW-uitkeringen in Fryslân verder afgenomen

Eind juli waren er 7.983 WW-uitkeringen in Fryslân. Het ging deze maand om 2,4% van de beroepsbevolking. In vergelijking met de maand ervoor daalde het aantal WW-aanvragen in juli met 5,7 procent (481 uitkeringen).

De daling geldt voor vrijwel alle sectoren. Vooral in de horeca en de bouw was deze trend te zien. Alleen in het onderwijs werden meer uitkeringen aangevraagd, maar volgens het UWV gebeurt dat ieder jaar. Dat komt door de tijdelijke contracten die aan het einde van het schooljaar worden beëindigd.

Onder het niveau van eind 2019

Eind juli 2021 lag het aantal WW-uitkeringen een stuk lager dan een jaar eerder (-29,5%). Het aantal lag zelfs weer onder het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie, eind 2019.