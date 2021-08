Weststellingwerf pakt 70 kilometer aan slappe bermen aan

In 2017 en 2018 is er al 48 kilometer aan bermverharding aangelegd. Maar door het aanleggen van glasvezelkabels kwam dat werk stil te liggen. Nu wordt er in twee fases weer begonnen: dit jaar 35 kilometer ten oosten van de A32 en volgend jaar 35 kilometer ten westen van de A32.

Het gaat om wegen in Boijl, De Hoeve, Noordwolde, Steggerda, Vinkega en Zandhuizen.

Aandacht voor natuur

In totaal kost het project (vanaf 2017) zo'n 2,3 miljoen euro. Naast de graskeien wordt een bloemenmengsel gestrooid, zodat de bermen natuurvriendelijker worden. Doordat er gaten in de graskeien zitten kan regenwater makkelijk wegkomen, maar wordt tegelijkertijd de weg breder.