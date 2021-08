Raad van State: gaswinning bij Fries-Drentse grens mag doorgaan

De Raad van State heeft tegenstanders van gaswinning bij het Drentse Wapse geen gelijk gegeven. De tegenstanders vonden dat er te weinig rekening wordt gehouden met omliggende gasvelden in het grensgebied van Fryslân en Drenthe. Dan gaat het om de locaties aan de Westvierdeparten in Vinkega en de Schapendrift in Noordwolde.