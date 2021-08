Marten Walinga stevent af op winst in het WK Fries dammen

De speler die het eerst zes punten haalt wordt wereldkampioen. Dat zou donderdag al een feit kunnen zijn, als er opnieuw een partij wordt gespeeld in het stadhuis van Harlingen.

In de zevende partij ging het eerst redelijk gelijk op, maar na de 15e zet van Groenveld kwam Walinga langzaamaan in het voordeel. Hij dreigde vrij simpel door de linkervleugel van Groenveld door te kunnen breken, maar al voordat het zover was maakte Groenveld een fout op de 26e zet. Walinga kon het afmaken met een combinatie tot dam.