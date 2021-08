Stichting Leergeld is bang voor minder schooltripjes door nieuwe wet

Volgens Van Gelder zijn met name de kinderen uit armere gezinnen door de nieuwe wet gedupeerd. "Kinderen van bemiddelde ouders worden door hun ouders wel eens vanzelfsprekend meegenomen naar Berlijn of Parijs. Juist voor onze Leergeld-kinderen is het prachtig om daar ook eens te komen in het gezelschap van hun medeleerlingen."

Gesprek met gemeenten

Stichting Leergeld wil nu in gesprek met gemeenten in het werkgebied om te kijken of er ook een oplossing voor het nieuwe probleem te verzinnen is. Als die oplossing er niet komt, dan moeten de scholen aan de slag om alternatieve geldbronnen te zoeken voor het financieren van schoolreisjes.

"Ik ken basisscholen waar een kwart van de leerlingen in armoede opgroeit. Voor die scholen wordt het organiseren van een schoolreis wel erg lastig. Die reis hoeft niet duur of ver te zijn. Ook een reis naar de Efteling of Walibi is waardevol", zegt Van Gelder.