Oane Galama als enige over de 20 meter op It Heidenskip

Bij de jongens had Arend Veenstra met 17,16 meter de verste sprong.

Klassementsrecord Hanneke Westert

Bij de meisjes was de overwinning voor Hanneke Westert uit Sneek. Haar 15,52 meter was niet alleen voldoende voor de dagoverwinning, maar ze zet daarmee ook een nieuw klassementsrecord bij de meisjes neer. Op dit moment zijn haar zeven beste sprongen van dit seizoen bij elkaar opgeteld 104,09 meter. Dat is meer dan de 103,92 meter die Sigrid Bokma in 2016 sprong.