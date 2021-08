Wetterskip: Eiland bij Heeg moet onderlopen bij 'extreem hoog water'

Het eiland zou een keer in de tien tot vijftien jaar kunnen onderlopen, verwacht het waterschap. Wetterskip Fryslân maakt de Gouden Boaiem daar klaar voor in samenwerking met eigenaar Staatsbosbeheer van het eiland en de biologische melkveehouder die er boert. Het werk kost 2,3 miljoen euro.

De ligging en de diepte van de polder in de Gouden Boaiem maakt het eiland heel geschikt om bij extreme neerslag tijdelijk water op te slaan. Om dat mogelijk te maken zal het waterschap aan de oostkant van het eiland een nieuwe waterinlaat maken van beton.

600 Olympische zwembaden

De 150 bunder grote polder kan wel 1,2 tot anderhalf miljoen kubieke meter water bergen. Dat is evenveel als 480 tot 600 Olympische zwembaden vol water. Het eiland wordt zo ingericht dat de twee boerderijen op de Gouden Boaiem en de recreatiewoningen niet onderlopen.

Om het eiland in normale omstandigheden droog te houden zal Wetterskip Fryslân de waterkering om de Gouden Boaiem versterken over een lengte van vier kilometer. Omdat het om het eiland gaat, moet het werk vanaf het water worden uitgevoerd. Ook de nodige grond wordt per schip aangevoerd. In het broedseizoen van de weidevogels mag het eiland niet worden ingezet als waterberging.