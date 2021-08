Van Gent houdt "hoop op afstel" na aanpassingen gaswinning

ONE-Dyas zal nu het materiaal dat bij het boren vrijkomt niet lozen op zee, maar afvoeren naar de wal. Volgens Van Hent is dat beter dan de oorspronkelijke plannen, maar het is nog steeds geen goed voornemen: "Nu gaan ze iets doen met boorgruis en boorspoelingen, maar dit vindt ook nog plaats in een natuurgebied, Borkumse Stenen. Het eiland Borkum staat er zeer kritisch in en ik ook."

"Steek tijd en energie in duurzame ontwikkeling"

Van Gent hoop dat de boringen helemaal niet doorgaan: "Ik hoop dat dit de weg is naar afstel van deze plannen, want ik vind het geen goede plannen. Wij hebben dat ook in de zienswijze laten weten."

Het moet anders, zegt de burgemeester. "Begin er gewoon niet aan, het is een achterhaald principe. Wij moeten omschakelen naar duurzame energie, dus ik zou de investeerders van ONE-Dyas ook willen vragen om daar hun geld aan te besteden en niet aan deze plannen."

"We zijn allemaal zo trots op de Wadden, laten we er dan ook zuinig op zijn. En met deze plannen zijn we er niet zuinig genoeg op", sluit Van Gent af.