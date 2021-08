Krapte in horeca houdt aan; oplossing op korte termijn is lastig

"Overal horen we veel geluiden dat ondernemers zoeken naar personeel, niet alleen in de keuken of de bediening, maar ook facilitair zoals voor de schoonmaak", zegt Melle Bakker.

"Nieuwe tijden vragen om nieuwe maatregelen, maar de schaarste is niet nieuw. De trend was jaren geleden al te zien, maar corona heeft dat wel sneller en heviger laten zien. Ondernemers moeten kiezen. Er zijn voorbeelden van ondernemers die hun zaak twee dagen sluiten om zo het personeel minder te belasten."

Oplossing niet op korte termijn

Een kwart van het personeel in de horeca is overgestapt naar ander werk in de coronatijd. Het is volgens Bakker moeilijk om snel een oplossing te vinden. "Dat is niet zomaar klaar, het wordt nu het ergst gevoeld, want in het hoogseizoen zijn de meest handjes nodig."

"Het is echt een vak"

Er wordt gewerkt aan plannen op de lange termijn. "De provincie heeft beleid gemaakt voor toekomstbestendige banen. En als horecabond hebben we een campagne om uit te dragen dat het werk in de horeca leuk is. Het is een prachtig vak. Het is echt een vak. Je ziet nu bij de crisis dat op terrassen kinderen van een jaar of vijftien in de bediening zitten. Dat kan niet de bedoeling zijn."