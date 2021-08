"Franeker verdient met zijn rijke geschiedenis eigenlijk een stadsmonografie"

"Over Franeker is eigenlijk niet een studie van de stad, zeg maar een stadsmonografie", vertelt Josse Pietersma van de Academie van Franeker. "Zo'n stadsgeschiedenis is er wel van Leeuwarden en Dokkum, maar dus niet van de stad die onder andere bekend is van de universiteit, PC en psychiatrie. Er is wel onderzoek gedaan naar de Academie en naar Eise Eisinga en er zijn ook boeken over geschreven, maar niet over hoe de mensen vroeger leefden en wat voor handel en industrie er in en om de stad was."

Met het zomercollege van historicus en sociaal geograaf Meindert Schroor wil de Academie van Franeker in de serie zomercolleges daar deze woensdagavond het startschot voor geven. "Hij vertelt onder andere over de buitengebieden van de stad, die zijn ook interessant. Het gebied tussen Franeker en Harlingen was in de 16e eeuw het tweede industriegebied van de Republiek, het zat vol met tichelwerken en scheepsbouw." Bij het college is het ook de bedoeling dat het publiek met ideeën komt met wat zij belangrijk vinden.

Of er dan ook daadwerkelijk een boek verschijnt? "Het ligt nog niet bij de drukker", lacht Pietersma, "maar die ambitie is er wel."