Restaurant De Tjotter in Harlingen sluit na 22 jaar de deuren: "Dit is heel zuur"

De 64-jarige eigenaar Jaap Zijlstra stopt met pijn in het hart. "Dit is heel zuur, ik wilde nog even doorgaan en niet zo midden in het hoogseizoen ermee stoppen.

Emotioneel

Met zijn vrouw Annemieke begon Zijlstra De Tjotter, dat een beroemd visrestaurant in Harlingen werd. "We hebben regelmatig de zaak vol, het liep goed." Maar zomaar zeiden beide koks het contract op. "Ik kan niet zeggen waarom, dat ligt gevoelig." Voor het opstappen heeft Zijlstra geen begrip, zeker omdat hij beide werknemers door de coronacrisis heeft geholpen.

Dinsdag, op de laatste dag, zat het restaurant nog vol. Aan het einde van de dag ging de deur op slot. "Heel emotioneel."