Ex-militair Braaksma: "We zijn niet voor niets in Afghanistan geweest"

Volgens Braaksma hebben de Nederlanders goed werk gedaan in Afghanistan. "We hebben het zaadje geplant voor de toekomst en de Afghanen laten zien wat er allemaal mogelijk is", zegt Braaksma die in 2009 in Uruzgan zat en drie jaar later in Kunduz. Hij vindt het jammer om te zien wat er nu gebeurt in Afghanistan en dat het zo snel gaat. "Dat had niemand gedacht."

Wel heeft Nederland volgens hem te snel Afghanistan verlaten. "Maar je kunt er ook niet altijd blijven." Braaksma werkte met diverse tolken en hoopt dat die snel in veiligheid worden gebracht.