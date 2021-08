Zomerkamp voor jonge mantelzorgers in Wijckel voorziet in plezier

Shayenna (12) haar vader heeft een spierziekte en is daardoor beperkt. "Wij moeten hem vaak met dingen helpen. Hij kan niet naar het zwembad, met het vliegtuig reizen is ook lastig, een stuk lopen lukt ook niet, of hij moet met de rollator. Andere kinderen vinden het vaak raar wat mijn vader heeft, maar hier op het zomerkamp niet en dat vind ik fijn." Shayenna kijkt uit naar het suppen en het uit eten gaan met de groep.

Jorinde (11) uit Balk heeft regelmatig op haar demente oma gepast. "Je ziet hier dat je niet de enige bent." Ze heeft op haar school een presentatie gegeven over hoe het is om jonge mantelzorger te zijn. Daardoor is er nu bij klasgenoten meer begrip. "Ze snappen het nu beter als ik soms ben afgeleid of aan andere dingen moet denken."