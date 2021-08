FNP wil vrijstelling OZB voor dorpshuizen in gemeente Leeuwarden

Dorpshuizen in de gemeente Leeuwarden moeten worden vrijgesteld van de onroerendezaakbelasting OZB. Dat vindt de FNP in de gemeente Leeuwarden. De partij dient daarom een motie in, met steun van de dorpshuizen van Weidum, Britsum, Easterlittens, Wergea, Stiens, Hijum-Feinsum en Mantgum.