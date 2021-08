Ouders gesneuvelde Friese militair Afghanistan: "Wat heeft het nu gegeven?"

Het nieuws over het overnemen van de macht in Afghanistan door de Taliban is een grote klap in het gezicht van vader Hans en moeder Marjan. "Je wordt weer met de neus op de feiten gedrukt. De stoel van Aldert blijft altijd leeg", zegt Hans.

"Het gemis komt deze dagen ook net even wat extra naar boven. Het is altijd leeg, maar dat is overal waar je komt. Het leven gaat gelukkig heel goed, voor zover het kan. Ik ben dol op mijn andere kinderen, maar er is altijd een stoel leeg en die is deze dagen extra leeg. Daar moet je mee leven, je hebt geen keus.