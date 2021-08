Avine Fokkens haalt Kamerleden en bouwers naar Grou om te praten over Deltaplan

Wat is het standpunt van de VVD over de Lelylijn?

"De VVD heeft meer dan één standpunt over de Lelylijn. Volgens het verkiezingsprogramma is de VVD voor, maar politiek leider Mark Rutte maakt tot nu toe een groot voorbehoud, met name vanwege de hoge kosten.

Gedeputeerde Fokkens omschrijft de situatie in de landelijke VVD zo: "De VVD zal het niet inbrengen in de formatie, maar zal het ook niet blokkeren. Het is allemaal een kwestie van onderhandelen. Van andere partijen staat vast dat ze het wel in zullen brengen in de formatie." De in Grou aanwezige Kamerleden Koerhuis en De Vries zijn geen woordvoerder van de VVD over de Lelylijn.

Zit bouw wel in de portefeuille van Avine Fokkens?

Avine Fokkens organiseerde de bijeenkomst als 'coördinerend gedeputeerde' voor de Lelylijn-lobby. In het college van Gedeputeerde Staten heeft FNP'er Klaas Fokkinga bouw in zijn portefeuille. Fokkinga was er niet bij in Grou. "Ik heb vooraf natuurlijk wel even met Klaas gebeld", zegt Fokkens daarover. "Maar het paste niet in zijn agenda."