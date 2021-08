Hoogveen teruggebracht in Fochteloërveen met drijvende matten

Daarom wordt het in het Fochteloërveen op een andere manier geprobeerd: met drijvende matten van aardappelzetmeel, bedacht door maritiem bioloog en eigenaar van BESE Wouter Lengkeek. Zulk aardappelzetmeel is goed toe te passen in natuur met veel water.

Nog niet per se gered

Het betekent echter niet meteen de redding van het hoogveen. Want het gaat slecht met het mos, onder meer doordat grassen en bomen de aangroei tegenhouden. Uiteindelijk is de mens daar de belangrijkste oorzaak van.