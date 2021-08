Maarten zit door corona vast op Mallorca: "Het is echt afzien"

Reizen in coronatijd is niet zonder risico. Als je thuis positief test, mag je niet reizen, maar als je voor de terugreis positief test, mag je niet terugvliegen en moet je op een hotelkamer in het land waar je dan bent in quarantaine. Precies dat overkwam Maarten Mostert, hij testte als enige positief en moet daarom tien dagen op zijn hotelkamer blijven zitten.

Quarantaine in eigen kamer

Mostert vindt het een meevaller dat hij op zijn eigen kamer mocht blijven: "Op het moment zit ik mijn eigen hotelkamer, er zijn ook speciale coronahotels, maar die zaten vol. Op zich ben ik daar wel blij mee, ik heb hier een balkonnetje en airco."

De dagen probeert hij door te komen met films en muziek. "Ik zit films te kijken, maar het internet is niet goed. De jongens hebben nog balletjes gekocht zodat ik kan jongleren en verder wat op mijn mobiel kijken en muziek luisteren. Het is verschrikkelijk saai, het is echt afzien, ik ben nog net geen streepjes op de muur aan het kerven."

Cola en droog brood

Over zijn kamer klaagt hij niet, het eten dat hij krijgt is echter niet smakelijk: "Het eten hier is niet binnen te houden, om het zo maar te zeggen. Het is wel gevarieerd, maar het is knap hoe ze alles verkeerd kunnen doen. Als ontbijt krijg ik vaak cola, droog brood of kip die niet gaar is. Dus ik ben heel voorzichtig met wat ik eet."

Hij moet nog zes dagen in quarantaine blijven, daarna mag hij weer naar huis.