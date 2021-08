Hildebrand Bijleveld: "Onze aanwezigheid in Afghanistan was niet voor niets"

Voor Bijleveld was het vreemd om te zien hoe snel het is gegaan. "Zo'n zes weken geleden hadden de Amerikanen er nog veel vertrouwen in dat de regering van Afghanisten het wel zou redden in de grote plaatsen. Maar nu zijn ze weggeslagen. Internationaal heeft men niet goed geweten wat de kracht van de Taliban is en hoe zwak het Afghaanse leger was."

Niet voor niets

Toch wol hij benadrukken dat de aanwezigheid van het Westen in Afghanistan niet voor niets is geweest. "Ik kan heel goed begrijpen dat mensen dat denken. Maar toch moet je ook bedenken dat er vanaf 2001 tot nu meisjes onderwijs hebben gevolgd. Dat was voor die tijd niet zo. Er zijn ziekenhuizen, medische hulp, educatie, hulpverlening. Zoveel mensen hebben een kans gekregen."