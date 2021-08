RIVM: 80 nieuwe besmettingen in Fryslân

Geen sterfgevallen en ziekenhuisopnames

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn ook geen Friezen met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen.

14 patiënten, 6 op de IC

In de Friese ziekenhuizen liggen 14 patiënten, 6 van hen liggen op de intensive care. In die drie noordelijke provincies gaat het om 33 patiënten, waarvan er 16 op de ic liggen.