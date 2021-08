Kerstspul voor Sneek blijft hangen in China door containerproblemen

Directeur Adelien Zwaan verklaart tegen de NOS dat het een 'dramatisch verhaal' begint te worden. Ze verkoopt met haar bedrijf allerlei spullen voor de kerstdagen, zoals kunstsneeuw, kaarsjes en verlichte kerstdorpjes.

Chinese haven dicht door corona

Een groot deel van de producten komt normaliter uit Chinese fabrieken. De Ningbo-haven is een van de belangrijkste vervoershavens voor Zwaan. Maar door een coronabesmetting is een terminal van de haven tijdelijk gesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ningbo is een van de grootste havens ter wereld, maar het is sinds woensdag voor een deel gesloten.

Productie terughalen

De gevolgen zijn groot, dat merkt ook Zwaan. Zij probeert haar producten om te leiden, maar zit intussen op een maand vertraging. Een klein deel van de productie zit al in Sneek, maar dat wil zij nu uitbreiden. De afhankelijkheid van China is op dit moment te groot, denkt Zwaan.