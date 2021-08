Kerst wordt duurder door containerproblemen in China

Directeur Adelien Zwaan verklaart dat het een 'dramatisch verhaal' begint te worden. Ze verkoopt met haar bedrijf allerlei spullen voor de kerstdagen, zoals kunstsneeuw, kaarsjes en verlichte kerstdorpjes. De spullen worden voor een groot deel geëxporteerd naar landen als Frankrijk en Duitsland, de rest belandt in bijvoorbeeld tuincentra.

Chinese haven dicht door corona

Een groot deel van de producten komt normaliter uit Chinese fabrieken. De Ningbo-haven is een van de belangrijkste vervoershavens voor Zwaan. Maar door een coronabesmetting is een terminal van de haven tijdelijk gesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ningbo is een van de grootste havens ter wereld, maar het is sinds woensdag voor een deel gesloten.

Prijzen voor kerstspullen omhoog

De explosieve prijzen voor de containers overrompelden de groothandel. Omdat de prijzen voor afnemers al vroeg afgesproken waren, moest het bedrijf veel geld bijleggen om de spullen in Nederland te krijgen. Zo ver kwam het niet, want de groothandel heeft het verschil uiteindelijk verrekend met haar klanten. Volgens Zwaan gaat de consument er dit jaar nog weinig van merken omdat er nog veel voorraad is. Door de lockdown vorig jaar konden veel winkels hun kerstspullen niet kwijt. Het betekent wel dat de spullen van 2022 duurder worden. De containerprijzen gaan alleen nog maar meer omhoog. Zwaan: "Je ontkomt er niet aan. Alle artikelen, waaronder kerstartikelen, worden duurder."