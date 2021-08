Afghaanse zussen komen in actie voor Afghanistan

De Afghaanse zussen Hasina en Sara komen in actie voor vrouwen en kinderen in Afghanistan, ze maken zich zorgen over de situatie: "De wanhoop, de mensen die het moeilijk hebben, vooral ook vrouwen en kinderen. De regering heeft het losgelaten, de president is weggegaan, wat kunnen de mensen nu verwachten?", vraag Hasina zich af.

Rol buitenlandse troepen

De Taliban kregen controle over belangrijke delen van het land, nadat buitenlandse militairen het land hadden verlaten. Sara zegt dat het daarna snel gegaan is: "Deze twee weken is alles veranderd door de oorlog. Vooral vrouwen en kinderen hebben het moeilijk, vrouwen hebben geen recht meer daar. Ze hebben goed gestudeerd, maar mogen niet naar buiten, ze moeten thuis blijven."

Ze nemen het de andere landen niet kwalijk dat ze weggegaan zijn: "Militairen zijn er heen gegaan, die moeten ook weer terug. Het is een onveilige plek. Je ziet al dat de president is weggegaan, dan moet je ook niet van andere landen verwachten dat ze blijven. Binnen twee weken hadden ze de macht over het hele land, het gaat niet de goede kant op, de geschiedenis komt terug."