Tekort aan pedicures: "Maanden wachttijd is niet fijn bij een likdoorn"

Corona speelde natuurlijk mee. Zelf is ze twee keer dicht geweest, één keer acht en één keer elf weken. "Dan heb je dus geen inkomen. De TOZO-regeling was goed bedoeld, maar je moet er veel belasting over betalen. Veel mensen zijn daarom ook gestopt."

Weinig nieuwe aanwas

Nieuwe aanwas is er nauwelijks. De opleiding duurt een jaar. In het noorden zijn er maar 20 nieuwe pedicures bijgekomen. "Het is geen hip beroep in tegenstelling tot jouw kapsel dat je bij de kapper laat doen. Voeten zie je niet."