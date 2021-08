Campagne om weer reuring in dorpshuizen te krijgen: "Kerstverlichting hangt nog"

Bij het diner worden lokale producten gegeten, dus het is ook duurzaam. "Mensen kunnen het eten zelf klaarmaken of met hulp van anderen. Dat is per situatie verschillend en het hangt er ook van af of er geld beschikbaar is."

Buffer verdwenen

Volgens Andreae zijn de meeste dorpshuizen nog 'gezond'. "De buffers zijn als sneeuw voor de zon verdwenen, ze hebben geen vet meer op de botten. Voor een aantal is de situatie wel zorgelijk, bijvoorbeeld voor grotere dorpshuizen die een beheerder in dienst hadden."

De mensen van Doarpswurk steunen waar ze dat kunnen, op financieel, juridisch en bestuurlijk terrein. "We kunnen ook met elkaar kijken naar zogenoemde nieuwe 'verdienmodellen' voor verhuur of ruimte voor bijeenkomsten of flexwerkplekken."