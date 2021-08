Tal van Friese culturele instellingen krijgen geld van Kickstart Cultuurfonds

Een groot aantal culturele instellingen in Fryslân krijgt een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds. Dat fonds is bedoeld om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Het hoogste bedrag gaat naar Cultureel Kwartier Sneek, dat onder andere de foyer van het theater in Sneek opnieuw wil inrichten. Het fonds stelt daar een ton beschikbaar voor.