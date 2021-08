Kunstroute Open Stal kijkt tevreden terug op jubileumeditie

"Het was met corona wel spannend of de mensen zouden komen", zegt Peter Hiemstra, voorzitter van Open Stal. "Maar langzaamaan kwamen de mensen. Hoe lager de besmettingscijfers waren, hoe hoger onze bezoekersaantallen werden. Met name de laatste week was druk. Met 9.000 mensen zitten we op het gemiddelde van de laatste jaren."

Volgens Hiemstra komt er gemengd publiek op de oudste kunstroute van Nederland af. "Het is laagdrempelig, we trekken mensen van de camping maar ook kunstliefhebbers. Zo'n zeventig procent vast publiek maar we trekken ook nieuw publiek."

In 1971 begon de kunstroute met een tentoonstelling met drie kunstenaars en dat groeide uit tot de jubileumeditie met een verscheidenheid aan disciplines verspreid over 24 locaties en met werk van bekende kunstenaars als Jan Ketelaar en Machiel Braaksma. Vanwege corona waren er geen muziekoptredens.

Onrust door vuurwerk op slotdag

Op de slotdag had de organisatie aan het einde van de middag vuurwerk afgestoken. Hoewel dat wel was aangekondigd op de website verraste het veel mensen. "Het was veel geknal, vuurpijlen zie je overdag niet, en mensen en dieren hadden er last van. Dat was wel spijtig." Een hond is zelfs overleden nadat hij zo geschrokken was en een aantal dieren raakten vermist. "Dat vinden we verschrikkelijk, maar we kunnen er niets meer aan veranderen. Achteraf had het niet gemoeten als we deze gevolgen hadden geweten."

Voor de editie van aankomend jaar hebben de eerste kunstenaars zicht al gemeld. Het thema is dan: uit het donker.