SC Cambuur huurt Hongaarse aanvaller Tamás Kiss

Zijn contract daar loopt nog tot halverwege 2023. Kiss kwam onder andere uit voor het Hongaarse elftal onder 21. Hij heeft al 122 officiële wedstrijden gespeeld en kwam daarin tot 14 doelpunten en 13 assists.

Hij wordt voor een seizoen gehuurd. Cambuur heeft daarna een optie tot koop. Directeur Gerald van den Belt is blij met zijn komst. "Tamás is een speler die we al langer in het vizier hebben, maar waarbij zijn club eerst de Conference League kwalificatie wilde afwachten. Het is mooi dat het nu gelukt is en we een speler aan onze selectie kunnen toevoegen met snelheid en diepgang, maar ook iemand die hier graag wil spelen en over de juiste mentaliteit beschikt."