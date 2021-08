SC Heerenveen benoemt nieuw hoofd jeugdopleidingen

Hij werkte bij de Groningers in de jeugdopleiding en was ook in Qatar en China actief bij jeugdopleidingen. "Ik heb de laatste twintig jaar veel over de wereld gereisd en zodoende veel ervaring op kunnen doen. Ik ben al heel lang onder de indruk van SC Heerenveen. Dat begon voor mij al in de jaren negentig in de tijd van Riemer van der Velde, Foppe de Haan en Henk Heising. Ik ben hier gekomen omdat het type voetbal, het Heerenveen-dna, heel dicht bij mij ligt. We moeten opleiden vanuit het dna van deze club."

Hij volgt Michel Jansen op die naar FC Emmen is gegaan. De functie wordt anders ingedeeld dan eerder en is nu opgesplitst in een technische kant en een organisatorische/zakelijke kant. Van Buuren wordt eindverantwoordelijk voor de academie. Eric Boersma wordt verantwoordelijk voor de zakelijke en organisatorische kant.