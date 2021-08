Festivals vragen aandacht voor de sector met protestmarsen

Gerrit Kooistra doet ook mee. Hij is van Beachrockers, het festival op De Ulesprong dat ook niet doorgaat. Het zou eind deze maand zijn. "Gewoonweg komen er zo'n vierduizend bezoekers per dag en als je dan met de nieuwe regels terug moet naar maximaal 750 is dat niet te doen, qua kosten."

Hij doet mee aan het protest om aandacht te vragen voor zijn sector. "Het is niet te begrijpen, dat duizenden mensen naar de Formule 1 kunnen en dat volle stadions wel mogen en dan evenementen in onze sector niet kunnen. Met het stappenplan konden we eind juni los, maar dat gaat niet goed met oplopende besmettingscijfers. We vinden dat festivals nu wel weer moeten kunnen. Dat hebben de Fieldlabevenementen ook laten zien. Wetenschappers zeggen dat het kan. Ook in het buitenland doen ze het. Waarom dan niet hier?"

'Smeerolie in de maatschappij'

Hij vindt het belangrijk omdat de sector voor veel omzet zorgt, maar ook voor de jeugd is het belangrijk. "Zij hebben anderhalf jaar niets te doen gehad en zorgen voor overlast. Bovendien is Beachrockers ook een sociaal gebeuren. Er zijn Beachrockersbabys geboren en veel mensen hebben elkaar daar leren kennen. Het is ook een plek van verbinding. Het is de 'smeerolie in de maatschappij' en dat staat nu al anderhalf jaar stil."

Waar de matsen precies zijn, wordt later aangekondigd.