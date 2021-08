Mercedesbaas Toto Wolff: "Nyck de Vries heeft talent voor Formule 1, maar heeft werk te doen in Formule E"

De blijdschap was na afloop groot bij Nyck de Vries. Toch zat hem ook wel wat dwars. "Echt emotioneel was het niet, omdat ik niet echt happy was over hoe de race was gelopen. Maar goed, het is zoals het is en we hebben ook het teamkampioenschap binnen gehaald."

Hij is blij met de winst, maar ook rationeel. "Ik ben heel erg blij dat we deze loterij hebben mogen winnen. Ik ben me er wel van bewust dat we vandaag wat geluk hebben gehad, maar deze telt."