Ansichtkaarten moet verhuizing PostNL Heerenveen keren

PostNL wil het sorteercentrum overbrengen naar Assen of Zwolle omdat de eigenaar de huur heeft opgezegd. Op de betreffende afdeling in Heerenveen werken zo'n 60 mensen. Volgens Pepijn van Delft vak vakbond FNV Post heeft het grootste deel van hen een contract van minimaal 24 uur.

Van Delft: "Een aantal mensen heeft daarom ook een tweede baan nodig om rond te kunnen komen. Een verdubbeling van onbetaalde reistijd en reiskosten maakt het hen onmogelijk om twee banen te hebben. Van één baan kunnen ze niet rondkomen."

'Absolute maximum'

De verhuizing zou in november een feit moeten zijn. Van Delft: "Door sluiting van de vestiging van PostNL in Leeuwarden moesten de werknemers een paar jaar geleden al langer gaan reizen. Nu komt dit er bovenop. De woon-werkafstand gaat daardoor voor veel mensen boven de 70 kilometer enkele reis worden, het absolute maximum dat in de cao is vastgelegd."

Volgens Van Delft huurt PostNL momenteel ook andere locaties in Heerenveen, waar het sorteercentrum prima bij kan worden ondergebracht. De ondernemingsraad van het sorteercentrum stemde kortgeleden unaniem tegen de verhuizing.