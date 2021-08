Vrouwelijke winnaars nu ook op monument bij de Leeuwarder Elfstedenhal

De namen worden in het steen van de sokkel gebeiteld door beeldhouwer Harry Hutting. Hij wilde deze taak graag op zich nemen, omdat zijn moeders naam ook wordt vereeuwigd. Zij, Wobke Kooistra, won de tocht in 1941 op 16-jarige leeftijd.

In totaal komen er dertien namen bij op het monument. Van drie tochten staat er naast de datum slechts een streepje, omdat niet bekend is welke vrouw dat jaar het snelste was.