Michel Vlap: "Heerenveen was niet concreet genoeg"

Michel Vlap wordt dit seizoen door Anderlecht verhuurd aan FC Twente. Hij vertelt waarom hij naar de Tukkers is gegaan. "Ik ben iemand die zichzelf wil uitdagen. FC Twente wilde me zo graag hebben. Vijf keer per dag bellen bijvoorbeeld. Dat vleide me wel. En ik hoef niet te vertellen dat Twente een fantastische club is." Vlap speelde zaterdag tegen Fortuna Sittard 23 minuten mee en verloor met 2-1.

Toch is het opvallend dat Vlap nu niet terugkeert bij SC Heerenveen. Was er eigenlijk wel interesse van Heerenveen? Vlap: "Nou ja, ik denk dat er altijd wel een soort van interesse is. Ik ben een jongen van de club. Een Fries. Ze weten ook dat ik altijd in mijn hoofd heb om terug te komen."

Maar hebben ze wel een bod gedaan? "Voor ons niet concreet genoeg. Zo zeg ik het denk ik het best. En Twente was er als de kippen bij. Ik ben een gevoelsmens. En bij Heerenveen kan ik altijd terugkomen, denk ik."