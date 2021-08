RIVM meldt 69 nieuwe besmettingen

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week elke dag 76 besmettingen gemeld in Fryslân. Zondag lag dat gemiddelde ook op 76, een week geleden was dat ook 76.

De meeste nieuwe besmettingen zijn geregistreerd in de gemeente Leeuwarden (17). Daarna komen Heerenveen (10) en Súdwest-Fryslân (9).

Vijf gemeenten melden geen nieuwe besmettingen. Het gaat om alle Waddeneilanden en Harlingen.

Het aantal besmettingen per gemeente (klik hier voor een betere weergave van de kaart):